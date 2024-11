Somogy vármegye térségében szerdán folytatódik a frontmentes, nyugodt, őszi időjárás. A megelőző napokhoz képest szűrtebb napsütés valószínű. Délelőtt a nyugati országrész, majd napközben a középső országrész fölé is határozottabb, változó erősségű, de nagyobbrészt várhatóan áttetsző felhőréteg sodródik, ami szűri a napsugarakat. A keleti megyékben a hajnali párásság eloszlását követően zavartalanabb napsütés a valószínűbb.

Esőtől nem kell tartani. A hajnali fagypont körüli értékről délutánra pár fokkal az évszakos átlag fölé emelkedik a hőmérséklet.

Este, éjjel is marad a vékony felhőréteg a nyugati és középső országrész felett, míg keleten csillagfényes égbolt a valószínűbb. Ismét fagypont köré hűl a levegő. Keleten, északkeleten várható kiterjedtebb fagy, míg a nyugati országrészben inkább csak fagypont közeli értékek alakulnak ki, de foltokban ott is lehet gyenge fagy.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szerda reggel 0,

szerda délután 11,

csütörtök reggel 3 fok körül alakul.

Fronthatással nem kell számolni.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Csütörtökön sem változik a légköri helyzet, marad a nyugodt, őszi időjárás, reggel fagypont közeli, délután 13 fok körüli hőmérséklettel. Változó erősségű, zömében áttetsző, de időnként és helyenként kissé vastagodó felhőréteg szűrheti a napsugarakat. Esőtől nem kell tartani.