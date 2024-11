Somogy vármegye térségében kedd hajnalban is fagypont közeli, sokfelé az alatti hőmérséklettel indul a nap. Elszórtan párásság, foltokban talaj közeli köd is előfordulhat. Napkeltét követően gyorsan eloszlik a pára. Napközben nyugodt, szélcsendes, napsütéses, de hűvös időre lehet készülni időnként és helyenként változó erősségű fátyolfelhőzettel. A délután folyamán, a Dunántúl fölé sodródhat határozottabb, de áttetsző felhőréteg. Éjszaka a középső és keleti országrész fölé is átterjedhet a változó erősségű, zömében mérsékelt vastagságú, keleten áttetsző felhőréteg. A felhőzetnek köszönhetően, a nyugati országrészben kisebb a fagy előfordulásának valószínűsége, míg keleten ezen az éjszakán is sokfelé süllyed fagypont alá a hőmérséklet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel -1,

kedd délután 12,

szerda reggel 3 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán folytatódik a frontmentes, nyugodt, őszi időjárás. A megelőző napokhoz képest szűrtebb napsütés valószínű. Országszerte változó vastagságú, gyakran áttetsző, elvékonyodó felhőréteg szűri várhatóan a napsugarakat. Esőtől nem kell tartani. A hajnali fagypont körüli értékről délutánra pár fokkal az évszakos átlag fölé emelkedik a hőmérséklet.