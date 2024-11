Somogy vármegye térségében hétfőtől ismét stabil anticiklonáris helyzet alakul ki hazánk térsége felett. Hajnalban szerte az országban lehetnek fagyos körzetek, fagypont köré hűl a levegő. Emellett kisebb párásság is előfordulhat, de többségében derült vagy vékonyan fátyolfelhős égbolt a valószínűbb. A nap folyamán napsütéses, de hűvös idő lesz jellemző, igaz az évszakos, sokévi átlagnál pár fokkal így is magasabbra emelkedhet a maximum hőmérséklet. A napsugarakat időnként fátyolfelhőzet szűrheti, zavarhatja. Határozottabb, de áttetsző felhőréteg az északkeleti határmegyék fölé valószínűbb. Gyenge, É-ias irányú légmozgás lesz jellemző. Éjjel is marad a gyenge légmozgás és a derült, csillagfényes égbolt. Hajnalban párásság, kis körzetekben gyenge, talaj menti köd is képződhet. Fagypont köré, elszórtan, kisebb körzetekben néhány fokkal fagypont alá hűl a levegő.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 3,

hétfő délután 14,

kedd reggel 1 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden hajnalban is fagypont közeli, foltokban az alatti hőmérséklettel indul a nap. Elszórtan párásság, foltokban talaj közeli köd is előfordul. Napkeltét követően várhatóan gyorsan eloszlik a pára. Nyugodt, szélcsendes, napsütéses, de hűvös időre lehet készülni változó fátyolfelhőzettel. A délután folyamán, a Dunántúl fölé sodródhat határozottabb, de áttetsző felhőréteg.