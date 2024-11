- Hétfőtől egyre biztosabban állítható, hogy jelentőset fordul térségünk légköri helyzete. Az addigi frontoktól mentes, szélcsendes időjárás helyett, napokon keresztül hullámzó frontrendszer alakíthatja az időjárást. Változékonyság ígérkezik időről-időre felerősödő, olykor viharossá is fokozódó széllel, hőmérséklet ingadozással és több hullámban érkező, helyenként jelentős mennyiségű csapadék esélyével is, de a részletek még nagyon bizonytalanul előrejelezhetőek.

Hétfőre enyhülés ígérkezik, de nem lesz „jóidő”. Borongós, szeles időben változó intenzitású eső érkezése is valószínű.

- Keddre egyelőre átmenetileg legyengülő, majd estétől ismét erősödő szél, változó, időszakosan felszakadozó, majd ismét vastagodó felhőzet látszik a legvalószínűbbnek az előző naphoz képest csökkenő hőmérséklettel.

- Szerdára újabb csapadékhullám érkezésének előjelei mutatkoznak, melyhez gyors egymásutánban egy meleg-, majd egy erőteljesebb hidegfront is társulhat. A hidegfront érkezésekor a halmazállapotváltás esélyével is számolni lehet. forrás: eumet.hu