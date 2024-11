A nap folyamán tovább fokozódik a szél, a kora délutáni az észak-nyugati szelet már 55-60 kilométer széllökések is kísérhetik, estétől várható a szél mérséklődése.

Alig vártuk már a csapadékot, szerda délelőtt szakad az eső.

- mondta Szente Mihály, a ságvári Tricciana Zrt. igazgatója. - Október eleje óta nem volt eső térségben. Az őszi munkát szerencsére eltudtuk végezni, s így az elvetett kalászosoknak aranyat ér az eső. Úgy vagyunk, hogy most már akár jöhet a hó, csak csapadék legyen. S hogy, milyen formában, az majdnem mindegy. A hidegfront mögött csökken a hőmérséklet, a délután folyamán már csak 4-5 fok várható Kaposvár környékén is. Szilágyi Eszter azt is közölte: holnap napközben 7 fokig emelkedik a hőmérséklet, csapadék estig nem valószínű, estétől újra befelhősödik, mert újra egy hideg front érkezik. Péntekre virradóan újabb kiadós eső várható, amelyekben a reggeli, kora délelőtti órákban egy-egy hópehely is vegyülhet.

Ingadozhat a vérnyomás a markáns hidegfront miatt

Oancea György simonfai háziorvos kérdésünkre elmondta: a változékony időjárás elsősorban a szív és érrendszeri betegeknél vérnyomás ingadozást, illetve bizonyos mértékben keringési zavart okozhat. S a nyirkos, hideg időben ízületi panaszok is felerősödhetnek.