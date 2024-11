Somogy vármegye térségében kedden egy elgyengülő hidegfront érintheti a Dunántúlt. Reggel, délelőtt még zömében változóan ködfelhős-szűrt napsütéses idő ígérkezik. Az északnyugati, északi határvidéken várható már ekkor is vastagabb felhőzet, melyből szitálás is előfordulhat. A déli órákhoz közeledve, nyugaton északnyugatira fordul, és fel is élénkülhet a szél. Hatására eloszlik a párásság, de változó vastagságú, szakadozott frontfelhőzettel szórványos záporesők is érkezhetnek. Az ország középső sávjában szakadozottabban felhős égbolt ígérkezik napsütés esélyével, míg a keleti országrészben szürke, vékonyodó rétegfelhőzet a valószínűbb, délkeleten egyre többfelé átszűrődő napsütéssel. Délnyugaton marad az enyheség, északkeleten, a ködfelhőzet alatt pedig a hidegebb idő. Éjszaka már országszerte gyenge lesz a légmozgás. Eleinte változó, mérsékelt erősségű, szakadozott felhőzet várható, majd hajnalban, nyugat felől vastagabb felhősáv sodródhat az ország fölé. Délnyugaton enyhébb, északkeleten hidegebb lesz a hajnal, de fagyra már északkeleten is csak foltokban van esély. Hajnalban a délnyugati határvidéken szemerkélő eső is eleredhet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel 5,

kedd délután 10,

szerda reggel 5 fok körül alakul.

Hideg jellegű fronthatás várható, fejfájás, vérnyomás-csökkenés előfordulhat az érzékenyeknél.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán borongós napra van kilátás. Kisebb eső előreláthatólag a délnyugati határmegyékben esik, másutt nem valószínű komolyabb csapadék (szitálás előfordulhat). Egész nap gyenge marad a légmozgás. Az előző naphoz képest, délnyugaton, nyugaton hűl, északkeleten enyhül az idő.

- Csütörtökön - növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de egy gyengébb ciklon közelítheti meg az ország térségét. Délelőtt még gyenge melegfront várható D-ies légmozgással, borult idővel, majd a nap folyamán, északnyugat felől hidegfront érkezhet szórványos esőkkel, ÉNY-ira forduló, élénkebb széllel.