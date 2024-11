Régiónkban már a reggeli óráktól kezdve zavartalanabb napsütésre van kilátás. Ebben a térségben a hőmérséklet is jóval magasabbra emelkedhet, délnyugaton a 10 fokot is elérheti.

Estére még nagyobb terület felet tisztul ki az ég, éjszaka eleinte országszerte gyengén felhős, csillagfényes égbolt a valószínűbb. Nyugaton is legyengül a légmozgás, így a szélcsendes időben fokozódik a párásság, foltokban köd képződhet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 4,

hétfő délután 10,

kedd reggel 5 fok körül alakul.

Meleg fronthatással számolhatnak az arra érzékenyek. Náluk többek között felléphet fejfájás, álmosságérzet, fáradtság. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden - növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de - egy elgyengülő hidegfront érintheti a Dunántúlt. Reggel, délelőtt még változóan ködfelhős-szűrt napsütéses idő ígérkezik, majd nyugaton ÉNY-ira fordul, és fel is erősödhet a szél. Eloszlik a párásság, de frontfelhőzettel szórványos eső is érkezhet. Az ország középső sávjában szakadozottabban felhős égbolt ígérkezik napsütés esélyével, míg a keleti országrészben szürke, rétegfelhős égbolt a valószínűbb, itt-ott szűrt napsütéssel. Délnyugaton marad az enyheség, északkeleten pedig a hidegebb idő.

- Szerdán szürke, borongós napra van kilátás. Kisebb eső előreláthatólag a délnyugati határmegyékben esik, másutt nem valószínű csapadék.

- Csütörtökön ismét D-ire forduló légmozgás alakíthatja térségünk időjárását. Előreláthatólag erősen felhős égbolt lesz jellemző, a déli országrész felett vékonyodhat, szakadozhat átmenetileg a felhőtakaró. Estétől, eleinte csak északon, éjjel már országszerte lehet pár órás eső.

- Péntekre hidegfront érkezése körvonalazódik élénk, felerősödő Ény-i széllel, csökkenő, szakadozott felhőzettel, időszakos napsütés esélyével.

- Szombatra zömmel felhős idő ígérkezik mérséklődő É-i széllel, pár fokot csökkenő hőmérséklettel. (forrás: eumet.hu)