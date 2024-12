Délelőtt csökkenő párásság, vékonyodó ködfelhőzet a valószínűbb. A Dunántúlon foltokban szűrt napsütés is kialakulhat, de zömében szürke, nyirkos idő lesz jellemzőbb.

A nap folyamán, nyugat felől magasabb szintű felhőzet is húzódhat a Dunántúl fölé, ott még borultabbra fordulhat. A középső és keleti térségben napnyugtáig, foltokban előfordulhat átmeneti derengő, szűrt napsütés, de sokfelé megmaradhat a hajnali ködfelhőzet.

Szitálás elszórtan, foltokban előfordul, de jelentős eső érkezése nem látszik.

Éjjel, a Dunántúlról a középső országrész fölé is átterjedhet a vastag felhőzet, ami visszafogja a lehűlést és a páraképződést is. A keleti országrészben ismét párás, ködfoltos, fagypont körüli, illetve pár fokkal az alatti, hideg idő a valószínűbb.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

kedd reggel -1,

kedd délután 6,

szerda reggel 3 fok körül alakul.

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (forrás: met.hu)

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Szerdán országszerte borongós, szürke idő ígérkezik jelentős csapadék nélkül, de itt-ott szemerkélésekkel.

- Csütörtökön egy elgyengülő hidegfront érintheti a nyugati országrészt. A Dunántúlon élénkebb É-i szél támadhat, ami ott felszaggathatja a felhőzetet és változó napsütésben lehet bízni. Nagyjából a Duna vonalától keletre és a délnyugati térségben ezzel szemben továbbra is valószínűbb a felhős, szürke idő itt-ott szitálással.

- Pénteken, szombaton már növekvő előrejelzési bizonytalansággal, de többségében maradhat a borongós, szürke idő, itt-ott átmenetileg vékonyodó, elvékonyodó felhőzettel. Észak felől egy csapadékzóna is érintheti az országot, melyből előreláthatólag elsősorban az északi határvidéken szemerkélés, gyenge csapadék is előfordul. Nagyobbrészt eső valószínű, de a hegyekben esély látszik vegyes halmazállapotú csapadékra is.

- Vasárnapra borongós idő körvonalazódik, nyugat felől terjeszkedő csapadék és hidegfront érkezésével. Eleinte eső a legvalószínűbb, majd a hidegfronttal beáramló hidegebb levegő hatására megnő a havas eső és hóesés kialakulásának esélye is. A halmazállapot váltás és a csapadék eloszlása, mennyisége még nagyon bizonytalanul előrejelezhető. (forrás: eumet.hu)