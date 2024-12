Somogy megye térségében vasárnap a hajnali párásság várhatóan a reggeli órákban feloszlik, illetve elvékonyodó rétegfelhőzetté alakul. A nyugati térség felett is lecsökken a felhőzet. Napközben túlnyomórészt napsütéses vagy párásságon át szűrt, derengőbb napsütéses idő lesz. A légmozgás általában gyenge marad.

Éjszaka is szélcsendes, frontmentes időnk lesz. Fokozódó párásság mellett kiterjedtebb ködfoltok is képződhetnek. Fagypont köré, a szélvédett, mélyebben fekvő területeken fagypont alá hűl várhatóan a levegő.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

vasárnap reggel 1,

vasárnap délután 8,

hétfő reggel 2 fok körül alakul.





A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap és hétfőn frontmentes, szélcsendes idő kialakulása látszik valószínűnek. Reggel, délelőtt párásság, ködfoltok okozhatnak szürkébb időt, majd napközben a feloszló köd és párásság mellett szűrt napsütésben is lehet bízni.

- Kedden sem valószínű még jelentősebb front, de már valószínűbb az erősen felhős, borult égbolt. A ködfelhőzet fölé magasabb szintű felhőzet húzódik. Szitálás elszórtan, foltokban előfordul, de jelentős eső érkezése nem látszik.