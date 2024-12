Reggel, délelőtt már kiterjedtebb területen várható párásság, illetve sűrűbb ködfoltok okozhatnak elszórtan szürkébb, nyirkos, hideg időt. A ködfoltokban szitálás is előfordulhat itt-ott.

Napközben a várhatóan még többségében feloszló köd, elvékonyodó ködfelhőzet után napos, illetve párásságon át szűrt, derengő napsütéses idő alakul ki. Elszórtan, foltokban azonban megvan az esélye, hogy makacsabban megmaradjon a hideg, szürke ködfelhőzet, mely alatt a hőmérséklet is csak pár fokot tud emelkedni a hajnali értékről. Éjjel ismét fokozódó párásság takarja el az eleinte még sokfelé csillagfényes égboltot. Ködfoltok terjeszkednek. Ismét fagypont köré, elszórtan, pár fokkal az alá hűl a levegő. Hajnalban, északnyugaton a ködfelhőzet mellé magasabb szintű felhőzet is érkezhet.

A jellemző hőmérséklet átlaga:



hétfő reggel 1,

hétfő délután 8,

kedd reggel -1 fok körül alakul.





A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Vasárnap és hétfőn frontmentes, szélcsendes idő kialakulása látszik valószínűnek. Reggel, délelőtt párásság, ködfoltok okozhatnak szürkébb időt, majd napközben a feloszló köd és párásság mellett szűrt napsütésben is lehet bízni.

- Kedden sem valószínű még jelentősebb front, de már valószínűbb az erősen felhős, borult égbolt. A ködfelhőzet fölé magasabb szintű felhőzet húzódik. Szitálás elszórtan, foltokban előfordul, de jelentős eső érkezése nem látszik.