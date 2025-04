Komoly hidegfront előtti nagy meleg a húsvét előtti időjárásban

Megjósolták, meg is érkezett, így a hét közepén a régió egyes településen már 26 fokot is mérhettünk. Ez a szinte nyárias meleg össze is zavarta a sofőröket, több baleset is történt megyénkben. Jön a ciklon, az előszele már itt van.

Az érkező ciklon már ma éreztette hatását.

Fotó: Csudai Sándor

A közelgő ciklon nyári meleget hozott

A Hungaromet már a hét közepére erős felmelegedést jósolt, meg is kaptuk. Kaposvár több pontján is volt, hogy 26 fokot mértek. Sokáig azonban nem érdemes örülni, érkezik a Hans ciklon, ami jelentősen átalakíthatja majd időjárásunkat.

A már-már kora nyárias időben erős maradt a délies szél, egyes területeken gomolyfelhő zavarhatta meg a napsütéses órákat. Ez azonban elenyésző volt, a magas hőmérséklet azonban szinte mindenhol jellemző volt az országban.

Budapesten 29 fokot is mértek, a közelgő ciklont magas hőmérséklet előzi meg.

Forrás: koponyeg.hu

Sokan karamboloztak össze a jó időben

A meleg már a reggeli órákban megzavarta a sofőröket, két autó ütközött a Jutai úton. A balesetet a követési távolság be nem tartása okozta, az egyik érintett sofőr könnyebb sérüléseket szenvedett.

Nagyberényben hajtott parkoló autóba egy személygépjármű a Fő utca 33. szám előtti helyszínen. Hogy a napsütés, vagy a hirtelen jött meleg zavarta e össze a sofőrt, nem lehet tudni, de egy biztos: az előtte a járdán szabályosan parkoló gépjárművet nem észlelte időben és megtörtént a baj.

A Fő utca 33. szám előtt parkolt egy gépjármű szabályosan, egy mellette haladó gépjármű azonban nem mérte fel jól a távolságot, és beledurrant a parkoló járműbe. A sajtószóvivő elmondta: személyi sérülés nem történt, a helyszínelés még zajlik, a forgalom fél pályán halad tovább.

A Balatonon tombolt a nyár

Siófokon 27 fokot is mértek, a Balaton vízének hőmérséklete egyes helyeken a 16 fokot is elérte. Fürdőzésre még nem feltétlenül alkalmas, de a bátrabbak már megmártózhatnak a magyarok tengerében.

Készüljünk fel, jön a hidegfront!

Csütörtök délutántól délnyugat felől egyre több helyen várhatóak záporok, zivatarok, éjszaka pedig már eső is. A csapadékzóna a péntekre virradó éjszaka és pénteken a nap első felében északkelet felé halad, mögötte péntekre nagyjából 5-7 fokkal visszaesik a hőmérséklet. Pénteken már 3 megye kivételével mindenhol figyelmeztetés van érvényben zivatarra.