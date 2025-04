Nyárias időjárás aranyozta be a húsvétvasárnapot, a Balaton 14 fokos

A Balaton megtelt emberekkel. Siófokon, a kikötőnél nem lehetett parkolóhelyet találni, sokan választották a hajózást, a Fő téren pedig a Húsvéti Nyuladalom programjai szórakoztatták az érdeklődőket. Balatonlellén is megtelt a parti rész. A Húsvét a Mólón elnevezésű esemény is rengeteg embert vonzott. A legtöbben rövid ujjúban sétáltak, az időjárás kegyeibe fogadta a kirándulókat. A Balaton átlagos vízállása emelkedett. 111-ről 112 centiméterre nőtt, a víz hőmérséklete Siófoknál 14,5 fokos.

Az időjárás hétfőn rátesz még egy lapáttal

Húsvéthétfőn is szinte nyárias időjárás köszönt ránk. Sok napsütés várható, délelőtt fátyolfelhőkkel, majd délután kevés gomolyfelhő is megjelenhet. Csapadék nem valószínű.

A szél napközben egyre többfelé változó irányúvá válik. Egy-egy élénkebb 25 km/h-s befújás délnyugat felől főként a Balaton keleti peremén lehetséges a kora délutáni órákban. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Balatonnál és Kaposváron is 25 fok, Barcson 26 fok körül alakul. Késő este 16, 17 fok valószínű.

Az UV-sugárzás a déli, kora délutáni órákban elérheti az erős fokozatot, ezért a szabadban gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről!