Napszemüvegre nem, de az esernyőre szükség lesz – ilyen időjárás vár ránk hétfőn

Ha azt hittük, hogy a vasárnapi borongós hangulat után hétfőn végre kisüt a nap, akkor sajnos csalódnunk kell: az időjárás és az égbolt ugyanúgy szürke marad a hét első napján, mint előző nap. Sőt, van, ahol még csapadék is érkezik mellé. A hőmérséklet 18-19 fok körül alakul majd, ami elsőre nem tűnik rossznak, de ez már 2-3 fokkal hűvösebb, mint amit vasárnap tapasztaltunk. Bár a szél kicsit enyhébb lesz, még mindig elég élénk ahhoz, hogy ne felejtsük otthon a dzsekit.

Hétfőn kellemetlenebb arcát mutatja a tavaszi időjárás

Fotó: Szakony Attila

Tréfás időjárásban lesz részünk

Aki a Balaton partjára készül, annak jó hír, hogy ott legalább eső nem valószínű, viszont cserébe ott is vastag felhők borítják majd az eget, tehát napozós, kávéteraszos programokat most inkább tegyük félre. Egy könnyű sétára, kis levegőzésre azért még pont alkalmas lehet a part, főleg ha nem zavar a szürke ég és a szél.

Nem ilyen szerencsések viszont azok, akik Somogy vármegye középső vagy déli részein terveznek programot. Itt több helyen is esőre kell számítani, főleg délután. Esernyő és vízálló cipő erősen ajánlott, ha nem akarunk bőrig ázni egy váratlan záporban.

A légnyomás 1014 hPa körül alakul, így fronthatás nem terheli a szervezetet. A Köpönyeg.hu figyelmeztetése szerint a párás idő a krónikus légúti betegséggel élőknek kellemetlenségeket okozhat, és az ilyen idő kedvez a vírusok terjedésének is, tehát most sem árt a fokozottan figyelni a higiéniára.