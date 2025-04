Tavaszias időjárás a húsvéti hosszú hétvége első felében

A koponyeg.hu előrejelzése szerint változékony, ugyanakkor kifejezetten tavaszias időre számíthatunk a húsvéti hosszú hétvége elején. Pénteken és szombaton egyaránt lesz részünk napsütésben, gomolyfelhőkben, de záporok és zivatarok is színesítik az időjárási palettát – érdemes tehát rugalmasan tervezni a szabadtéri programokat.

A pénteki és szombati időjárás változékony lesz.

Fotó: Alexandr Zimnokha / Shutterstock

Péntek – esős időjárás után napsütés, majd zivatar

Nagypéntek reggelén elsősorban az északkeleti országrészben még előfordulhat eső, de a borongós idő nem tart sokáig. Délnyugat felől szakadozik a felhőzet, és a nap is egyre többször megmutatja magát. Délutánra viszont újra mozgalmassá válik az égkép: gomolyfelhők jelennek meg, és szórványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, néhol hevesebb kísérőjelenségekkel. A szél nyugatira fordul, több helyen megerősödik, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet 15 és 22 Celsius-fok között alakul.

Szombat – kevesebb eső, több napsütés

Szombaton jóval nyugodtabb időjárásra van kilátás. A napos időszakok dominálnak, bár a délutánra jellemző gomolyfelhők ezúttal is megjelennek. Helyenként előfordulhat egy-egy zápor, de ezek már nem zavarják meg jelentősen a szabadtéri programokat. A déli, délkeleti szél olykor megélénkülhet, de nem lesz zavaró. A csúcshőmérséklet kellemes, tavaszias 21–22 fok körül várható.

Egy szó, mint száz: bár az esernyőt nem árt becsomagolni, jó eséllyel nem lesz rá szükség. A kabát viszont még hasznos lehet – de legalább élvezhetjük a tavasz első igazi ízelítőjét.