Szeles lesz a húsvét, de kora nyári meleg érkezik

Vasárnap is szép lesz az időjárás. A napsütést nyugatról kelet felé vonuló fátyolfelhők szűrhetik, illetve gomolyfelhők is képződnek, de csapadék nem várható. A déli-délnyugati szél megélénkül, Siófokon 35 km/órás, Kaposváron 43 km/órás széllökések is lesznek. Kora reggel 8 és 10, délután 21 és 24 fok közötti értékeket mérhetünk Somogy vármegyében.

Az időjárás továbbra is kényeztet bennünket – Siófokon érdemes lesz a parton kirándulni

Fotó: Krausz Andrea

A Balaton átlagos vízállása reggel 111 centiméter, a víz hőmérséklete Siófoknál 13,6 fok.

Tovább folytatódik a meleg időjárás

Húsvéthétfőn is sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből említésre méltó csapadék nem valószínű. Helyenként élénk lesz a légmozgás. A legmelegebb órákban 22-27 fokot mutathatnak a hőmérők.

Erős lehet az UV-sugárzás

Az UV-sugárzás a naposabb tájakon a déli, kora délutáni órákban elérheti az erős fokozatot, ezért a szabadban gondoskodjunk bőrünk megfelelő védelméről! Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk vitamindús zöldségeket, gyümölcsöket! Figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére!