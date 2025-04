Érkezik Hans, itt fogja lefújni a hajad a szél!

A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken reggelig a középső és a keleti tájakon kiterjedt, kiadós esőzés valószínű. Napközben délnyugat felől csökken a felhőzet, kisüt a nap, de az égből jövő locsolás zápor, zivatar formájában délutánig elképzelhető. 15-22 fok várható délután.

A lányok könnyen locsolást kaphatnak az égből.

Fotó: Kiss János

A HungaroMet Zrt. előrejelzése szerint a melegedés után brutális időjárás vár ránk nagypénteken. Aki nem vigyáz az könnyen már előre kaphatja a locsolást az égből. Zápor és zivatar is könnyen előfordulhat vármegyénkben. Egyelőre úgy tűnik, hogy április hű a ráaggatott bolondos jelzőhöz, de az idei esztendőben a március sem volt szélsőségektől mentes. A Köpönyeg összeállítása szerint az idei volt Európa történetének valaha feljegyzett legmelegebb márciusa, noha ezt Somogyban a gyümölcstermesztők annyira nem érezték a fagyos hajnalok és éjszakák után.

Jön a nem kért locsolás

Kaposváron pénteken 15 és 18 Celsius között alakul a nappali hőmérséklet. Siófokon 2-3 milliméter csapadékra és 13-18 Celsius fok között hőmérsékletre van kilátás. A dél-somogyi területeken Barcs térségében nagy hőingadozásra van kilátás, hiszen a hőmérséklet napközben 10 és 20 fok között változhat.

Pollenjelentés

Az allergiásoknak nem jó hír, hogy magas a platán virágporának koncentrációja a levegőben, de közepesen magas a nyír, a ciprusfélék, a kőris, a fűz, a gyertyán, a tölgy pollenjeinek és a gombaspórák jelenléte a levegőben. Nem lélegezhetnek fel a pázsitfűfélékre, égerre, nyárra, juharra, dióra, bükkre eperfafélékre valamint fenyőfélékre allergiások sem, hiszen ezen növények pollenkoncetrációja is jelen van a levegőben a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) adatai szerint.

Balatoni előrejelzés

Eleinte a mérsékelt-élénk 15-30 kilométeres déli, délkeleti szelet időnként erős 35-50 kilométeres, a nyugati medencében egy-egy viharos akár 65 kilométeres széllökés is kísérheti. Késő estére nyugaton szűnik a viharos szél és az éjféli órákra nyugat felől várhatóan elmaradoznak az erős lökések is. Az éjszaka második felében az északkeletire, keletire forduló légmozgás a legtöbb helyen mérsékelt lesz, de keleten továbbra is előfordulhat időszakosan egy-egy élénkebb befújás. Zápor, zivatar környezetében mind az esti, mind az éjszakai órákban átmenetileg viharos szél akár 90 kilométeres sebességet elérő is kerekedhet.