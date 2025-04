Elő a napszemüveggel és kötelező a naptej!

Minden adott lesz ahhoz, hogy végre tényleg kiélvezzük a tavasz legszebb arcát. Reggel még 7–10 fok közötti friss idővel indul a nap, de délutánra gyorsan 22 fokig melegszik a levegő. A szikrázó napsütésnek köszönhetően a vastag kabátok végre a szekrény mélyére kerülhetnek, és bőven elég lesz egy póló vagy könnyű pulóver is.

Tavaszi, szikrázó napsütés és 22 fokos meleg lesz kedden Somogyban

Fotó: Krausz Andrea

Szinte bármire tökéletes lesz az idő

Ilyen időben a Balaton partjára is érdemes lesz kilátogatni, ám aki inkább túrázna vagy kerékpárra pattanna, szintén nem fog csalódni: a derült ég alatt és a friss tavaszi szellőben még élvezetesebb lesz a természetjárás. Akik a szabad ég alatt dolgoznak, most örülhetnek igazán, mert nem kell se esőtől, se erős széltől tartani. A városi séták, játszóteres programok, kerti munkák is sokkal könnyebben és kellemesebben telnek majd ebben a szikrázóan napos időben.

Szikrázó napsütés: ne felejtsük otthon a naptejet!

Bár a levegő friss marad, az UV-sugárzás erős lesz, így ha nem akarunk lepirulni, mindenképpen vigyünk magunkkal naptejet, és jó szolgálatot tesz egy napszemüveg is. A köpönyeg.hu előrejelzése szerint front ugyan nem lesz, de a napi hőingadozás megviselheti a szervezetünket: a fáradékonyság, koncentrációzavar vagy egy kis fejfájás főleg az érzékenyebbeknél jelentkezhet.

Az este is a nyugalom jegyében telik

Amikor lemegy a nap, a hőmérséklet fokozatosan hűlni kezd, de az égbolt továbbra is tiszta marad. Egy kellemesen hűvös, száraz estére és egy csendes éjszakára készülhetünk Somogyban, 8–9 fokos minimumokkal.