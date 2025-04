Esik, aztán kisüt a nap – kedden megtudjuk, milyen a bolondos április

Kedden reggelig-délelőttig még többfelé várható eső, záporeső, majd délnyugat felől csökken a felhőzet. A csapadékos időt kápráztató napsütés váltja fel és évszaknak megfelelőre melegszik a levegő hőmérséklete.

Bolondos az idő: eső és napsütés is várható. Forrás: MW

Esőre napsütés

Délután már csak elszórtan fordul elő zápor, miközben egyre hosszabb időre bukkan elő a nap. Megerősödhet a déli szél, de még az élénk légmozgás mellett is 20 fok köré melegszik a levegő. Kaposváron mindössze 3 milliméter esőre van kilátás a Hungaromet előrejelzése szerint és a hőmérséklet nem csökken 13 fok alá, de egészen 20 Celsiusig melegszik.

Siófokon élénkebb lesz a légmozgás, de ott is 19 Celsius kedden a levegő hőmérsékletének várható maximuma. A vármegye déli részén, Barcs környékén is verőfényfes napsütésre van kilátás a délután túlnyomó részében, ott inkább az esti órákban lehet esőre számítani, de nem lesz számottevő a keddi csapadék. A hőmérséklet itt is 13 és 20 Celsius fok között várható a hét második napján.

Fokozódik a pollenhelyzet.

A platán okoz most tüneteket az arra érzékenyek, hiszen virágpora magas szinten van jelen a levegőben. Emellett közepes a nyír, fűz és a gyertyán virágporának koncentrációja, míg a ciprusfélék és tiszafafélék, a kőris, a nyár, szil, juhar, fűz, gyertyán, platán, tölgy, dió, bükk, eperfafélék, fenyőfélék, csalánfélék, útifű, lórom, hárs, kenderfélék, disznóparéj- és libatopfélék, üröm pollenjei és a gombaspórák csak alacsony koncentrációt mutatnak.

Balatoni szél

A Balatonon a középső medencében lehet erősebb légmozgásra számítani, ott a széllökések is erősebbek lesznek, ezáltal a hullámmagasság is magasabb lesz. Jelentősebb hullámokra ezúttal még a tó nyugati medencéjében is számítani kell, de ezek többségében az északi partra korlátozódnak kedden.

A előrejelzések szerint így is mérsékelt keleties szelet tapasztalhatnak a vízen és annak közelében tartózkodók reggel, és az erősebb 25-35 kilométeres szélre csak délelőtt van kilátás. A déli órákban egyre inkább délkeletire, majd délire fordul a szél és ebből az irányból kezd határozottabban élénkülni, a délután folyamán már többfelé erős 40-45, helyenként 50 kilométeres széllökések is kialakulhatnak.