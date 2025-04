Kiderült, hogy milyen lesz a 2025-ös nyár

Az elmúlt év globális hőmérsékleti rekordjai és az idei év kezdete alapján egyre biztosabbnak tűnik: az idei nyár is komoly kihívások elé állíthat minket, írta a Köpönyeg.hu. Az Európai Unió földmegfigyelési programja, a Copernicus szerint 2024 volt a valaha mért legmelegebb év, és 2025 márciusa - dacára a fagyoknak Somogyban - az eddigi legmelegebb március lett a mérések kezdete óta.

A portál megjegyzi: mindez már önmagában is aggasztó, de még inkább figyelmeztető jel arra, mire is számíthatunk az idei nyáron. A kánikula már biztos. A Copernicus friss elemzései alapján márciusban a globális átlaghőmérséklet 1,68 °C-kal haladta meg az iparosodás előtti szintet, ami a gyorsuló klímaváltozás egy újabb intő jele. A szakértők szerint ezek a kilengések nem önálló anomáliák, hanem egy hosszabb távú trend részei.

Az ország első számú időjósa, a somogyi kötődésű Németh Lajos korábban azt mondta a Borsnak a nyári időjárással kapcsolatban, hogy valamivel enyhébb lesz az idei nyár, mint a tavalyi. – Biztos vagyok benne, hogy hőségriadóban is részünk lesz és a legmelegebb öt év között fog szerepelni 2025 is, mondta a lapnak Németh Lajos.

A Klímapolitikai Intézet adatai alapján a globális felmelegedés öngerjesztő folyamatai továbbra is zajlanak, így nem valószínű, hogy a következő években jelentős enyhülés következik be. Az előrejelzések szerint 45-48 százalék esély van arra, hogy 2025-ben az éves globális átlaghőmérséklet-emelkedés meghaladja az 1,5 °C-os küszöbértéket, amelyet a párizsi klímaegyezmény is meghatározott. A mostani prognózis is ezt látszik alátámasztani, habár konkrét, napra lebontott előrejelzések a nyárra még nem állnak rendelkezésre, a jelenlegi kilátások alapján nagy valószínűséggel ismét extrém meleg lesz. A nyári hónapokban a sokéves átlaghoz képest melegebb periódusokra van kilátás, és az is valószínű, hogy hosszabb, tartósabb hőhullámokat élünk majd át, különösen júliusban és augusztusban.

Aki tavaly átvészelte a júliusi pokoli hőhullámokat, biztosan emlékszik arra, amikor napokon át nem süllyedt 25 fok alá a hőmérséklet éjszaka sem. Az emberek csak reggel vagy este tudtak a szabadban mozogni, napközben sokan keresték a klimatizált bevásárlóközpontokat vagy árnyékos parkokat. Ez az élmény most újra visszatérhet – sőt, akár fokozódhat is.