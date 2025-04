Szinte nyárias meleg volt ezeken a somogyi településeken

Jó döntés volt elhalasztani a babócsai Nárcisz Napot, hálásak is a szervezők az égieknek, hogy ilyen szép napsütéses időjárással járultak hozzá az esemény sikeréhez. De nem csak a dél-somogyiak örülhettek a jó időknek, a Balaton partra is sokan látogattak ki a szinte már nyárias vasárnap délután.

Már-már nyárias meleg volt a Balatonnál is.

Forrás: traveladdict.hu

Nyárias meleg vármegyénkben

A mai napon Somogy vármegyében jellemzően tavaszias, de helyenként kissé szeles időjárás volt. A reggeli órákban többfelé volt ködös, párás a levegő, amely a nap folyamán fokozatosan oszlott fel. Délelőtt túlnyomóan napos időben lehetett részünk, csupán néhol, főleg a Balaton térségében alakultak ki kisebb gomolyfelhők, amelyek nem hoztak számottevő csapadékot. A nap folyamán a levegő gyorsan melegedett, és a napsütésnek köszönhetően kellemes, kora nyárias hőmérsékleteket mérhettünk.

A vármegye legmelegebb települése ma Marcali volt, ahol a kora délutáni órákban 22,4 °C-ot regisztráltak. Ezzel szemben a leghűvösebb helyet a Zselic dombvidékén található Bőszénfa jelentette, ahol a reggeli órákban mindössze 7,8 °C-ot mértek, és a nap folyamán is csak 17 °C-ig melegedett a levegő. A hőmérsékleti különbség tehát jelentős volt a vármegye különböző részei között, amelyet a domborzati viszonyok és a helyi szélviszonyok is befolyásoltak.

Babócsán is sokat élvezték a napsütést, a nárciszos tele volt látogatókkal.

Nyárias meleg Marcaliban is.

Forrás: gamesz.marcali.hu

A Balaton ma is sokakat vonzott a partjára, noha fürdőzésre még nem igazán volt alkalmas a víz hőmérséklete. A tó átlagos vízhőmérséklete 14,2 °C körül alakult a déli part mentén, míg az északi sekélyebb részeken kissé melegebb, helyenként 15 °C közeli értékeket is mértek. A Balaton aktuális vízállása 105 centiméter volt, ami stabilnak mondható, és a hosszabb távú előrejelzések alapján a következő napokban sem várható jelentős változás.

Nyárias, ám szeles vasárnap Somogyban

A szél a mai napon is meghatározó eleme volt az időjárásnak. Jellemzően északnyugati irányból fújt, 15-20 km/h-s átlagsebességgel. A délutáni órákban, különösen a nyíltabb területeken, mint például a Balaton környékén vagy a Kaposvár közeli sík vidékeken, időnként erősebb, 30-35 km/h-t is elérő széllökéseket figyeltek meg. Ez nemcsak a hőérzetet csökkentette kismértékben, hanem a vízpartokon kisebb hullámzást is eredményezett.