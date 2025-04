Teljes erővel tavasz volt kedden Somogyban

Somogy vármegyében nem kellett kedden azon csodálkozni, hogy a hőmérők higanyszála egészen 25 fokig kúszott fel, olyan napsütésben gazdag időnk volt, amilyet máskor csak május közepén tapasztalunk.

Nyarat idézte a keddi somogyi időjárás.

Fotó: Havran Zoltán

A napos időjárás következtében az UV-sugárzás elérte a magas szintet, ami fokozott óvatosságot igényelt a szabadban tartózkodók részéről.​ A múltban ezen a napon is előfordultak kiemelkedően meleg reggelek. A hőmérsékleti rekord, amely a Hungaromet adatai szerint 2018-ban 31,4 fok volt, idén nem dőlt meg.

Megérkeztek a káros napsugarak Somogyba is

Tavasszal, különösen április végén, az UV-sugárzás szintje már elérheti a magas kategóriát. Az erős UV-sugárzás károsíthatja a bőrt és a szemet, növelve a bőrrák kialakulásának kockázatát. A védekezésre már most érdemes gondolnunk, hiszen arra lehet számítani, hogy az ilyen vagy még melegebb napok egyre gyakoribbak lesznek. Ezért ajánlott napvédő krém használata, napszemüveg viselése, valamint a déli órákban árnyékos helyen tartózkodni.​

A Life.hu összeállítása szerint lehetőleg magas minőségű napvédő krémet használjunk és olyat, amely magas faktorszámú, illetve kifejezetten arcra fejlesztették ki. Ajánlásuk szerint nagyon jó választás a Revox Sunshield, amely negyvenes faktorszámmal óvja bőrünket a káros sugaraktól. De a picit drágább La Roche anthelios is hasznos társunk lehet a bőröregedés megfékezésében, ahogy a legtöbb drogériában kapható ötvenes fényvédővel rendelkező Beauty of Joseon Fényvédő stick arcra is. A mi kedvencünk a pigmentfoltokat is halványító klasszikus NIVEA fényvédő krém, amelyhez sok helyen elérhető áron is hozzájuthatunk és jó barátja lehet bárki bőrének.