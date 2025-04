Zivatarok és napsütés váltotta egymást Somogyban április 22-én

Április 22-én kedden, Somogy vármegyében kellemes tavaszi időjárás uralkodott, azonban a délutáni órákban záporok és zivatarok alakultak ki.​

Zivatarok váltották a napfényt Somogyban.

Fotó: Havran Zoltán

Több helyen záporok, zivatarok alakultak ki

A reggeli órákban derült égbolt és enyhe északi szél jellemezte a térséget. A hőmérséklet gyorsan emelkedett, dél körül már 24–26 °C közötti értékeket mértek. A levegő páratartalma alacsony volt, ami kedvezett a szabadtéri tevékenységeknek.​

A délutáni órákban a meleg és a légköri instabilitás következtében gomolyfelhők képződtek, és több helyen záporok, zivatarok alakultak ki. Egyes területeken heves zivatarok is előfordultak, melyeket villámlás és erős széllökések kísértek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat sárga figyelmeztetést adott ki heves zivatarok miatt.​

Napi csúcshőmérséklet: 25–26 °C

Reggeli minimum: 11–12 °C

Szél: Északi, mérsékelt erősségű, zivatarok környezetében időnként megerősödött​

Pollen- és UV-helyzet

A meleg időjárás kedvezett a növények fejlődésének, így azok virágzásának is. A most virágzó allergén növények (éger, fűz, nyír, tölgy, kőris, platán, gyertyán és lassan a pázsitfűfélék is) pollenkoncentrációja megnőtt, így az allergiás tünetek fokozódása várható. A napos időszakokban az UV-sugárzás is magas volt, ezért ajánlott volt a megfelelő bőrvédelem.