Aki szeret leégni, ma már megtehette – berúgta az ajtót a nyár

Kellemes, tavaszias időjárást hozott a hosszú hétvége második napja, többen töltötték kirándulással a mai napot. A hőmérséklet is megfelelő volt hozzá, a megye több pontján is majdnem 25 fokig kúszott a hőmérő higanyszála. A folytatásban is marad a tavaszias idő.

Jó meleg volt a napon ma is, elkélt a frissítő

Fotó: Németh András

Többnyire napos volt az ég ma felettünk

Változékony, de összességében kellemes tavaszi időjárás uralkodott ma Somogyban. A nap során többnyire napos idő volt jellemző, ugyanakkor a déli órákban helyenként gomolyfelhők képződtek, ám számottevő csapadék nem fordult elő.

A hőmérséklet a megyében jelentős szórást mutatott: a legmelegebb település ma Barcs volt, ahol a kora délutáni órákban 24,6 Celsius-fokot mértek, míg a leghűvösebb reggeli értéket Zselickislakon regisztrálták, ott mindössze 8,3 Celsius-fokra süllyedt a hőmérő higanyszála a kora reggeli órákban.

A Balatonon kissé szeles volt az idő

A Balaton déli partján, különösen Fonyód és Balatonboglár térségében kellemes, enyhén szeles idő volt. A levegő hőmérséklete a tó körül 21-23 Celsius-fok között alakult, a délutáni csúcshőmérséklet idején.

A napsütést a celebek is szeretik, főleg ha azt a Balaton partján élhetik meg.

Fotó: Gubó Viki

A Balaton vízének hőmérséklete 17,5 Celsius-fok körül mozgott, ami fürdőzéshez még kissé hűvös, de sportoláshoz vagy vízitúrához már megfelelő lehetett. A vízállás Siófoknál 117 centiméteren stagnált, amely a májusi hosszú hétvége kezdetére kedvezőnek számít.

A szél a nap nagy részében délnyugati irányból fújt, mérsékelt, időnként élénk lökésekkel. A déli órákban Balatonszemes térségében 35 km/h-s széllökéseket is mértek, de ezek nem okoztak fennakadást a tó körüli közlekedésben vagy a hajóforgalomban.

Orvosmeteorológiai szempontból egy gyenge melegfront hatása érvényesült a térségben. Ez különösen az időjárásra érzékenyek körében okozhatott enyhe fejfájást, fáradékonyságot vagy koncentrációs zavart, főként a déli és délutáni órákban. A front hatása estére fokozatosan enyhült.