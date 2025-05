Gyorsan ideér a nyár, a hétvégén már csobbanhatunk a Balatonban

Az égiek is kegyesek voltak hozzánk május elsején, volt olyan pont a megyében, ahol 26 fokot is mértek. A kaposvári városligetbe látogatók is élvezhették a napsütést, de a Balaton parton sem zavarta nagyon felhő a napozók nyugalmát. Nyárias meleg a megyében.

Nyárias meleg az egész országban

Fotó: Havran Zoltán

Megyénkben ma túlnyomórészt napos, kora nyárias időjárás uralkodott, bár a déli órákban időnként gomolyfelhők árnyékolták be az eget.

Nyárias meleg várható az egész vármegyében

A hőmérséklet napközben gyorsan emelkedett: a megye legmelegebb pontja Nagybajom környékén volt, ahol délután 26,2 °C-ot mértek. Ezzel szemben a leghűvösebb hajnali értéket Zselickisfalud térségében jegyezték, ahol a hőmérséklet 6,8 °C-ra süllyedt napkelte előtt.

A nyárias melegben még a szél is csak fújdogált

Forrás: Köpönyeg.hu

A széljárás mérsékelt volt a nap nagy részében, jellemzően északnyugati irányból fújt 10–25 km/h sebességgel. A délutáni órákban helyenként élénkebb széllökések is előfordultak, különösen a Balaton déli partvidékén, Fonyód és Balatonboglár térségében, ahol rövid időre 35–40 km/h-s lökéseket is mértek.

Melegszik a Balaton, már már fürdőzök is voltak benne

A Balaton vizének hőmérséklete kellemesen melegedett, a siófoki mérőpontnál 18,4 °C-ot mutatott a vízhőmérő a déli órákban. A vízállás Siófoknál 118 cm volt, ami megfelel az évszaknak megfelelő átlagos értéknek. A tó vízminősége jó, algavirágzás nem volt megfigyelhető.

Május elsején a kikötők mellett több balatoni település strandja is megtelt élettel. A kirándulók napoztak, kerékpároztak és többen – a jelenleg 18 fokos – vízbe is bemerészkedtek már.

Orvosmeteorológiai szempontból a mai napon egy gyenge melegfront hatása érvényesült a térségben. A fronthatás leginkább a kora reggeli és a kora délutáni órákban volt érezhető, ami főként az időjárásra érzékenyeknél okozhatott enyhe fejfájást, fáradékonyságot, koncentrációzavart. A vérnyomás-ingadozásra hajlamosak számára is kedvezőtlen lehetett az idő, míg a krónikus ízületi bántalmakkal élők enyhe javulást tapasztalhattak.