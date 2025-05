Ne várd a májust..., vigyél magaddal esőkabátot

Marad a barátságtalan idő a hét második napján is Somogy vármegyében, eleinte még esőkre is van kilátás és a hőmérséklet is tovább csökken.

Elkelhet az esernyő Somogyban, változékony lesz az idő.

Somogy vármegye térségében kedd délután 11-17 fok valószínű, s nem is biztos az esernyő lesz a legpraktikusabb kellék, hiszen erős lesz az északi szél. Kedden a Balaton déli partján is változékony időjárás várható, amely befolyásolhatja a vízi tevékenységeket és a part menti programokat.

A Balaton keleti medencéjében, különösen Siófok térségében a víz hőmérséklete 19°C körül alakul. A középső és nyugati medencékben hasonló hőmérsékleti értékek várhatók. A víz hőmérséklete az időjárás függvényében változhat, különösen a csapadékos időszakokban. A szélviszonyok tekintetében a reggeli és délelőtti órákban mérsékelt (10–20 km/h) északkeleti szél várható, amely a középső és nyugati medencében átmenetileg megélénkülhet (20–30 km/h). A nap folyamán a szél fokozatosan mérséklődik, de a változékony időjárás miatt időszakos szélerősödések előfordulhatnak.

A hullámmagasság a szél erősségétől és irányától függően változhat. A mérsékelt északkeleti szél következtében a hullámzás általában enyhe marad, de az átmeneti szélerősödések idején a hullámok magassága növekedhet, különösen a középső és nyugati medencében. A keleti medencében a hullámzás várhatóan kisebb mértékű lesz.

A Balaton térségében sárga figyelmeztetés van érvényben heves zivatarok és intenzív csapadék miatt. A zivatarok elsődleges veszélyforrása a villámlás, emellett esetenként szélerősödés és jégeső is előfordulhat. A csapadékos időjárás következtében a víz hőmérséklete csökkenhet, és a hullámzás erősödhet. A viharjelző rendszer jelenleg alapállapotban van, de a változékony időjárás miatt érdemes figyelemmel kísérni a frissítéseket.