Erőteljes lehűlés érkezett: sok balesetet hozott a változékony idő

Hétfőn az egész országban változékony időjárás uralkodott, itt Somogyban is. A vasárnapi rendkívüli időjárást eső követte hétfőn is és habár ki-kisütött a nap, de összességében hűvös maradt az idő.

A hét balesetekkel indult, két autó ütközött délelőtt a 61-es főúton és egy kamion is az árokba borult Lábod térségében. A vasárnap érkezett hidegfront hozta a rendkívüli időjárást és a felrissülést. Vele együtt az időjárás változásaira érzékenyek is megsínylették ezeket a napokat, hiszen az orvosmeteorológiai előrejelzések szerint komoly panaszokat is okozhat az ilyen mértékű hőmérséklet ingadozás. Gyakori tünetek közé tartozik a fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés, ingerlékenység, alvászavarok és koncentrációs nehézségek. A hideg levegő belégzése légzési nehézségeket válthat ki, különösen az asztmásoknál és a krónikus légúti betegségekkel küzdőknél. Emellett a hidegfront hatására fáradékonyság, levertség és hangulatingadozás is jelentkezhet.

A tünetek enyhítése érdekében érdemes az alábbiakat megfogadni: kerüljük a hirtelen hőmérséklet-változásokat, öltözzünk rétegesen; fogyasszunk elegendő folyadékot, különösen víz formájában; kerüljük ilyenkor a túlzott fizikai megterhelést, pihenjünk többet és hajtsuk fejünket sötétített, csendes környezetben, hogy javítsa alvásminőséget. Ha tehetjük időjárásváltozáskor inkább kerüljük a stresszt, alkalmazzunk relaxációs technikákat.

Fokozott figyelem a közlekedésben

Hidegfront idején még nagyobb körültekintést igényel a vezetés, amely mindig egy veszélyes tevékenység. Ilyenkor viszont a nedves, csúszós utak és az erős széllökések növelik a balesetveszélyt. Ajánlott nagyobb követési távolságot tartani és lassabban vezetni. Az allergiások számára jó hír, hogy a csapadékos időjárás csökkenti a levegőben lévő pollen koncentrációját, így az allergiás tünetek enyhülhetnek.