Verőfényes napsütés rúgta be a hétvége ajtaját

Somogy megyében egész szombaton kellemes tavaszi időjárás volt a jellemző. A hőmérséklet napközben 18–19 °C körül alakult, az égbolt többnyire napos maradt az esőnek még csak híresem volt térségünkben. Ugyan itt-ott az északnyugati szél időnként megélénkült, de ez nem zavarta a szabadban tervezett programokat.

Fantasztikus tavaszi időben volt részünk Somogyban szombaton

Fotó: Kovács Péter

Somogyban szárazon megúszták

Nem kellett sárban dagonyázni a MATE Cross Run résztvevőinek és a motorosok is élvezhették a száguldás szabadságát a szombati jó időben. Csapadék nem volt ezen a napon, csak a kellemesen melengető napsugarak. A Balatonon is sokan a szabadba mentek, hogy kiélvezzék a májusi napsugarakat.

A napsütéses időjárásnak köszönhetően a szabadban töltött idő különösen vonzó lehet, azonban fontos szem előtt tartani, hogy az UV-sugárzás mértéke elérheti a 8-as értéket az ilyen napokon, ami már egészségre ártalmas szintet jelent. Ezért különösen ajánlott a megfelelő napvédelem alkalmazása.

Erre figyelj, ha nem akarsz leégni!

A biztonságos szabadban tartózkodáshoz ajánlják a bőrgyógyászok a napvédő krémet, amely lehetőleg magas faktorszámú legyen és széles spektrumú. Tehát harminc feletti fényvédő faktorú és UVA valamint UVB sugarak is védelmet nyújtson. Ezt nem elég egyszer felkenni, kétóránként meg kell ismételni a műveletet huzamos szabadban tartózkodá esetén.

Ne legyünk restek UV biztos ruhát ölteni: hosszú ujjú és világos ruházatot valamint széles karimájú kalapot, hogy óvjuk bőrünket az öregedést gyorsító és rendkívül veszélyes sugaraktól. Használjunk UV-szűrős napszemüveget a szem védelme érdekében.

Keresd az árnyékot: Különösen 11 és 15 óra között, amikor a napsugárzás a legerősebb, tartózkodjunk árnyékos helyeken.

A mai nap ideális lehet szabadtéri tevékenységekhez, kirándulásokhoz vagy sportoláshoz, de ne feledkezzünk meg a napvédelem fontosságáról. A megfelelő óvintézkedésekkel élvezhetjük a tavaszi napsütést anélkül, hogy veszélyeztetnénk egészségünket.