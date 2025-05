Változékony volt a kispéntek Somogyban

Változékony időjárás volt, tavaszi arcát mutatta az időjárás csütörtökön Somogy vármegyében. A hajnali órákban a hőmérséklet 9°C körül alakult, majd a nap folyamán fokozatosan emelkedett, délutánra elérve a 19°C-os maximumot.

Változékony idővel folytatódott a hét.

Változékony kispéntek

Az időjárás egész nap változékony maradt, ami rányomta a bélyegét a közlekedésre is, hiszen Balatonbogláron egy baleset is történt. A nap folyamán többnyire felhős égbolt volt jellemző, de időnként a nap is előbukkant, kellemes fényt és meleget hozva a szürke napba. A csapadék mennyisége elenyésző volt, mindössze 5,2 milliméter eső hullott, ami nem okozott jelentős kellemetlenséget a szabadtéri tevékenységek során. A szél mérsékelt erősségű volt, átlagosan 5–8 kilométeres sebességgel fújt, ami hozzájárult az allergén pollenek kisöpréséhez.

A mai nap ideális volt városi sétákhoz, parkban töltött időhöz vagy akár szabadtéri sportoláshoz. A kellemes hőmérséklet és a minimális csapadék lehetővé tette, hogy élvezzük a tavasz nyújtotta lehetőségeket.