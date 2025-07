Szeles és borongós idővel folytatódik a hét

Gasztro-Somogy

Persze aki a hasát szereti annak is vannak jobbnál jobb programlehetőségek a strandidőn kívül. Mi sem teheti emlékezetessé a vakációt, mint egy remek borkóstoló a balatonlellei Kishegyen, vagy Kéthelyen. De a somogyi Michelin Guide ajánlásos éttermek, díjnyertes cukrászdák is bűnözésre csábítják a megfáradt turistát. A csendes borongós időben nincs is jobb, mint egy elfogyasztani egy finom sütményt az óriáskerék lábánál, háttérben a Balatonnal és közben gőzölgő kávé illata tölti be a teret.