Együtt sírtunk, együtt izzadtunk ma is – nem tágított a rekkenő hőség

A harminc fok feletti durva hőség már szinte megszokottnak mondható Somogyban ezen a héten. Pénteken sem kellett fáznunk, délelőtt fülledt melegben, délután pedig perzselő napsütésben izzadhattunk.

Durva meleggel fordultunk rá a hétvégére.

Fotó: Roman Samborskyi

Durva hőség volt

Pénteken igazi nyári forgatókönyv szerint alakult az időjárás: a nap folyamán a hőség dominált, a napsütést semmi sem zavarhatta meg. A reggeli órákban már 22–24 fok körüli hőmérsékletek jelezték, hogy forró nap elé nézünk. A délelőtt gyors melegedést hozott, dél körül a hőmérők már 35 fok körüli értékeket mutattak, a hőérzet pedig még ennél is magasabb volt.

A szél napközben mérsékelt maradt, jellemzően 25–30 km/h-s lökésekkel, főként északnyugati irányból. A frontérzékenyek számára kedvező volt az idő, mivel számottevő fronthatás nem nehezítette a közérzetet. A hőség hatásai már most is érezhetők: a közérzet romlott, a hőstressz különösen az idősek és a krónikus betegek számára jelenthet veszélyt. A hatóságok továbbra is arra kérik a lakosságot, hogy kerüljük a tűző napot, fogyasszunk elegendő folyadékot, és lehetőség szerint klimatizált helyiségekben vészeljük át a forróságot.