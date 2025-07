Brutális mennyiségű eső esett Somogyban – utakat mosott el, házakat veszélyeztet a víz

Somogy megyében esett a legtöbb eső vasárnap az országban. Noha narancsszínű riasztás volt érvényben a vármegyére, arra nem számítottak a települések lakói, hogy ekkora felhőszakadás érkezik.

Felhőszakadás után Jákóban.

Brutális felhőszakadás csapott le

Rövid idő alatt akár egyhavinak is beillő csapadék is hullott a vármegyében. Csökölyben az árkok úgy megteltek, hogy az utat is elöntötte a víz. Ugyanez történt Jákóban is, ahol a falu fő utcáján állt a víz, de a házak udvarára is benézett. – Nálunk nem vízelvezetők vannak, hanem szikkasztó árkok, amik nem bírtak el ezzel a mennyiséggel, mondta Horváth Anita, polgármester. Hozzátette: soha nem volt még akkora vihar, hogy a házakhoz is befolyjon a víz. Igaz az épületekbe nem tört be, de körbevette őket. – Most csillapodott az eső, de azt a jelzést kaptuk, hogy újabb hullám várható, adott hangot aggodalmának a településvezető. A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtóügyeletesétől megtudtuk: a vármegyében egyedül Jákóban, egy háznál szivattyúznak a kadarkúti tűzoltók, ahova be is folyt az esővíz. Kadarkúton is nagy pusztítást végzett a vihar, állt a víz a szántóföldeken.

Bárdudvarnokon fákat is kidöntött a szél, ezeket most takarítják el. Fotó: F.T.

Bárdudvarnokon is utakat öntött el a nagy mennyiségű csapadék. Ferencz Tamás polgármester arról tájékoztatott, hogy jelenleg is zajlik a mentés a településen, ahol a rengeteg csapadék hordalékot és sarat mosott le az útra. – Próbáljuk megtisztítani az utat, de fakidőlések is voltak, igyekszünk eltávolítani az akadályokat önkéntesek segítségével, mondta a településvezető.

Osztopánban a kereszteződésben hömpölyög a víz.

Osztopánban a Petőfi és a Vörösmarty utca kereszteződésében az úttesten hömpölyög a sáros víz, ami a szántóföldekről zúdult le. Olyan, mintha csak egy tó keletkezett volna a falu kellős közepén. – Az autók most megindultak ugyan, de elég veszélyes ezen a vízen átmenni, mert törmeléket is hozott magával, mondta érdeklődésünkre Kovács Gyula, polgármester.