Perzselő hőség és zivatarok árnyékában – Somogy vármegye időjárása hétfőre

Július 21-én Somogy vármegyében extrém nyári időjárásra számíthatunk, hiszen az Országos Meteorológiai Szolgálat narancssárga figyelmeztetést adott ki rendkívüli hőség miatt. A vármegye több pontján a nappali csúcshőmérséklet meghaladhatja a 36–37 °C-ot, különösen Kaposvár, Barcs és Siófok térségében, míg az éjszakai lehűlés csupán 21–24 °C között alakul.

Perzselő hőség lesz a megyében hétfőn is

Fotó: Ádám János

A levegő páratartalma alacsony, ezért a hőérzet még kellemetlenebb lehet. A szél napközben gyenge vagy mérsékelt marad, jellemzően délkeleti irányból fúj 10–15 km/h-s sebességgel, de délután és este a zivatarok környezetében hirtelen megerősödhet, akár 40 km/h fölötti széllökések is előfordulhatnak. A légköri helyzetet melegfront alakítja, ennek hatására az érzékenyebbek körében fejfájás, fáradékonyság és alvászavar is jelentkezhet.

A Balatonon is perzselő hőség várható

A Balaton térségében is kánikulai nap várható, Siófokon a hőmérséklet elérheti a 34 °C-ot, miközben a tó vízhőmérséklete 27 °C körül alakul. A vízállás stabil, jelentős változás nem várható, a tó fürdőzésre kiválóan alkalmas, bár délután helyenként zápor, zivatar is előfordulhat, ezért érdemes figyelni a viharjelzéseket.

A Dráva barcsi szakaszán nyugodt vízállásra számíthatunk, komoly áradás vagy apadás nincs kilátásban. A folyó vize jelenleg 21 °C körüli, enyhén hűvös, fürdőzni azonban még mindig nem lehet benne, a korábban kiadott korlátozás miatt. A déli óráktól helyenként zivatarok kialakulására is esély van, amelyek jégesőt, erős széllökéseket és villámtevékenységet hozhatnak.

Perzselő lesz a hőség a Balaton partján is Somogyban

Fotó: GranTotufo

Kedvezőtlen pollenhelyzet, változékony fronthatás

A pollenhelyzet is kedvezőtlenül alakul: a fűfélék pollenkoncentrációja továbbra is magas, amely főként a Kaposvár és Marcali környékén élő allergiások számára okozhat kellemetlen tüneteket. A parlagfű még nem jelent meg számottevő mértékben, de az arra érzékenyek már a növény korai virágzására is reagálhatnak. A nyárfélék és egyéb lágyszárúak pollenje alacsony koncentrációban van jelen.

A frontérzékenyeknél a melegfronti hatás és a hirtelen hőmérsékleti kilengések miatt fáradtság, ingerlékenység is jelentkezhet.