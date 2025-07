Nem jön még a felfrissülés, brutális forróság vár ránk pénteken

Egy hűvösebb légörvény tódul be a kontinensre, amely maga előtt tolja a forró légtömeget, emiatt pénteken is marad a meleg. Sőt térségünkben akár tovább is fokozódhat a hőség.

Nem győzzük hűteni magunkat, olyan hőség lesz.

Fotó: csikiphoto

Délelőtt zavartalan napsütés lesz a jellemző, míg a délután folyamán változó erősségű gomolyfelhősödés zavarja meg időről-időre a napsütést. Napközben jellemzően mérsékelt erősségű, északnyugati irányú szél fúj, ami délelőtt a nyugati országrészben élénkülhet meg időszakosan. Az esti órákra, az északi országrészben ismét labilisabbra fordul a légköri helyzet, újból kipattanhat egy-két helyi zápor, zivatargóc. Továbbra is csak kevés helyet érintően fordul elő eső, az is elsősorban az északi határmegyékben.

Az ország zömén marad a nagyon meleg, csapadékmentes, napos-gomolyfelhős idő.

Éjjel csillagfényes, olykor gyengén felhős égbolt valószínű, fülledt meleggel.

A jellemző hőmérséklet átlaga (oC):

csütörtök délután 33,

péntek reggel 17,

péntek délután 31,

szombat reggel 18 fok körül alakul.