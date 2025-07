Ma nagyon megérkezik a hidegfront

A hétfői- keddi kánikulát leváltja a hűvös idő – a lehűlés pedig 10 fok is lehet. Egy Németország felett örvénylő ciklonnak köszönhetően eltűnik a Kárpát- medencéből a szubtrópusi eredetű meleg levegő, a front pedig jelentős lehűlést hoz, így a maximumok 21-24 °C körül alakulnak. Egészen a délután közepéig jobbára erősen felhős, vagy borult lesz az ég és főleg délelőtt és a délután első felében fordulhat elő több helyen eső, zápor vármegyénkben. Azonban jelentős mennyiségű csapadékra csak kicsi az esély, így az aszály helyzet sajnos nem fog jelentősen javulni.

A délután második felétől átmenetileg északnyugat felől fokozatosan csökkenni kezd majd a felhőzet. Az északi szél a hajnali óráktól egyre nagyobb területen élénkülhet meg, a vármegye déli részén erős széllökések is lehetnek. A szél a délután folyamán fokozatosan mérséklődik. A hőmérséklet a hajnali órákban 19 és 22 fok között alakul majd, de délelőtt jelentős emelkedés nem várható, sőt inkább stagnálás, vagy lassú csökkenésre lehet számítani, majd a szakadozó felhőzet hatására délután második felében kezd emelkedni a hőmérséklet. Ekkor állhatnak be a maximumok is jellemzően 19 és 26 fok közötti értékekkel, a melegebb a vármegye északkeleti részén várható.

Szerdán késő estétől újabb felhők érkeznek és csütörtök reggelig több hullámban érkezhetnek még további záporok, esetleg zivatarok is.