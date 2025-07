Így izzadt ma Somogy, ebben a Balaton-parti városban volt a legmelegebb - Fotók!

Szilágyi Eszter meteorológus, a siófoki obszervatórium munkatársa közölte: Somogyban hétfőn Siófokon volt a legmelegebb, ott 35,4 C fokot mértek, míg Balatonlellén 35,1 fok volt, Kaposváron 34,8 fokos hőmérsékletet regisztráltak. A Balaton vízhőmérséklete Siófoknál 26 fok volt. Az eddig meleg rekord nem dőlt meg, nem úgy mint tavaly, amikor július közepén kilenc nap alatt 22 országos és fővárosi meleg rekord dőlt meg. Somogyban egyébként 1901 óta a legmelegebbet Siófokon mérték 2021-ben, akkor 38,5 fok a városban. Az abszolút meleg rekord pedig 41,7 fok volt, amit Kecskeméten mértek 2007-ben.

Az Alföldön volt ahol 38 fokot is mértek hétfőn, közel állt a meleg rekordhoz. Forrás. Időkép

Meleg rekord éjjel, s nappal

A somogyi kereskedők, vendéglátósok is megérezték a hőséget. Kertész Rezső, a Kisosz vármegyei társelnöke azt mondta: az ásványvíz, üdítőital és söreladás helyenként akár 15-20 százalékkal is megnőtt. S a szokásosnál jóval több fagyit, jégkrémet is eladtak.

– A kánikulában pihenőt kapnak a dolgozók, a zuhanyzásra munkaidőben is lehetőséget biztosítunk, s folyamatosan fogyaszthatnak hideg vizet és ásványvizet – mondta hétfőn Ojtó Lajos, a Slendy Pékség tulajdonosa. – Az embereket nagyon megviseli a hőség, a két kemence között 40-45 fok is lehet.