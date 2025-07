Reggel fázunk, délután megsülünk – felborítja hétfőn az időjárást a hidegfront

Hétfőre a hidegfront újabb hulláma okozhat változékonyságot Somogyban. Gyakran élénk, illetve a Dunántúl térségében erős lökésekkel is kísért északnyugati szél fúj.

Marad a változékony, hűvös idő Somogyban.

Fotó: Lang Róbert

Változó erősségű, időnként megvastagodó, de szakadozott felhőzet mellett időszakos napsütésre is van kilátás a térségünkben. Szórványosan, szerte az országban előfordulhat záporeső, de előreláthatólag elsősorban az ország északkeleti negyedén és a délnyugati határvidéken alakulnak ki nagyobb számban. Zivatarok kialakulásával is számolni lehet a hét első napján. A hőmérséklet a csapadéktól függően ugyancsak szeszélyes eloszlásban, 22-29 fok között alakul.

Este, éjjel marad a változó erősségű, szakadozott felhőzet. Elvétve kis számban ekkor is lehet záporeső, melyre a déli, délkeleti határvidéken látszik nagyobb esély.

A jellemző hőmérséklet átlaga Somogyban:

vasárnap délután 25,

hétfő reggel 17,

hétfő délután 27,

kedd reggel 17 fok körül alakul.

Hidegfronti hatás terheli szervezetünket ezekben a napokban. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak) is felerősödhetnek.