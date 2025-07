Végre megérkezhet Somogyba a várt felfrissülés, estig kell csak várni

Szombaton is még az ország legnagyobb részén meleg, fülledt idővel lehet számolni. Így Somogyban sem zavarja semmi a szikrázó napsütést és a tökéletes strandidőt.

Somogyban szép idő lesz, de bármikor kitörhet az égi háború. Fotó: Németh András

Egy irányunkba tartó ciklon előterében megélénkül a délnyugati szél érkezik térségünkbe, amely miatt magas nappali hőmérsékletekre kell számítani. A meteorológiai előrejelzések szerint, délelőtt Somogy térségében fordulhatnak elő felhősödések, de csak elvétve kell csapadékra számítani.

Az esti órákban, nyugat felől megérkezhet a ciklon hidegfrontja, élénkülő, északnyugatira forduló széllel. A labilissá váló légkörben egyre nagyobb eséllyel pattanhatnak ki viharos zivatarok, de szupercellák kialakulása sem kizárt. Este, éjjel a zivatarok, kiterjedtebb csapadékgócok átterjednek a középső és keleti országrészre is. Szórványosan esik, maradhatnak csapadékmentes területek is, de megvan az esélye felhőszakadással, jégesővel kísért heves vihargócok előfordulásának is.

Kiadták a riasztást Somogyra

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság is a heves zivatarok miatt adott ki figyelmeztetést. Szombatra Somogy vármegyére másodfokú narancsriasztást adott ki a Hungaromet Zrt. A katasztrófavédelem közleményében azt írta: fontos, hogy mindenki figyelje az időjárási előrejelzéseket, riasztásokat és tegye meg a szükséges biztonsági intézkedéseket.

A viharos szél érkezése előtt célszerű zárt helyre vinni azokat a tárgyakat (kerti bútorok, cserepes növények, szerszámok, kerti sátrak) amelyeket a szél felkaphat, valamint áramtalanítani azokat a helyiségeket, amelyet a víz elérhet.

A közlekedőknek is fokozott óvatossággal kell eljárniuk, autóval és gyalogosan is veszélyes a magasan álló vízen áthaladni. A villámárvizek komoly veszélyt jelentenek, embereket és tárgyakat sodorhatnak el.

Ha van rá mód, a kocsival fáktól, reklámtábláktól, épületektől távolabb parkoljunk. Ha autóval közlekedünk, amikor lecsap a vihar, a legjobb valahol megállni. Ha erre nincs lehetőség, legalább lassítsunk.

Villámláskor ne a fák alatt keressünk menedéket, hanem lehetőség szerint menjünk egy közeli épületbe. Ha villámlik, az otthonunkban lévő elektromos eszközök csatlakozóit húzzuk ki a konnektorból, a villámcsapás ugyanis tönkreteheti azokat.