Vészesen közeledik egy viharzóna – bárhol kipattanhat egy zivatar, a jégeső sem kizárt

A nagy meleg mellett Somogyban is komoly veszélyt jelenthetnek a csütörtök délutáni és esti órákban érkező zivatarok, amelyek nyugat felől sodródhatnak be a térségbe. A viharokat helyenként 70–80 km/h-s széllökések, jégeső (<2 cm) és akár 25 mm csapadék is kísérheti.

A hatóságok azt kérik, hogy figyeljék a frissülő veszélyjelzéseket, és kerüljék a szabadtéri tartózkodást a zivatar közeledtével – különösen, ha programot vagy utazást terveztek a megyében.