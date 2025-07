Eső 1 órája

Megjött az eső: Így úsztak a kertek a villámárvíz miatt – videó

Hajnalban égzengéssel és délelőtt irdatlan mennyiségű csapadékkal érkezett meg térségünkbe a hidegfront. Több településen is villámárvízről számoltak be a helyi lakosok, Csökölyben és Jákóban is elöntötte az udvarokat a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék.

Fotó: Kacs Dávid

A hetek óta várt csapadék megérkezett vasárnap reggel Somogyba. Hajnalban zivatarra ébredhettek a kaposváriak, de a vármegye déli részén is heves viharról számoltak be az ottélők, délelőtt villámárvíz okozott riadalmat. Így öntötte el az udvarokat a villámárvíz. Forrás: Olvasói fotó Délelőtt pedig durva felhőszakadás érte el térségünket, rövid idő alatt nagy mennyiségű csapadék hullott le. Több településen gondot okozott a hirtelen lehulló jelentős mennyiségű eső. Az ott élők arról számoltak be, hogy Gigében, Csökölyben és Jákóban is elöntötte a víz az udvarokat, miután annyi eső esett, hogy az utcai vízelvezetők nem tudták elvezetni. Somogyszerte alakult ki villámárvíz A Hungaromet Zrt. jelentése szerint Kaposvár térségében van most a legintenzívebb eső, ahol 48,6 milliméter hullhat le egyetlen óra alatt. Narancsszínű másodfokú riasztás lépett életbe Somogy vármegyére a várható felhőszakadás veszélye miatt. Az eső nem kímélte a Petesmalmi Vidraparkot sem, annak vezetője Balogh Márta, a Facebookon tette közzé, hogy járhatatlanná vált az út az esőzés következtében, így senkinek sem javasolja, hogy útnak induljon.

Bognár Zsolt videója Csökölyből

