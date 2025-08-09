augusztus 9., szombat

A nyár utolsó hónapjának dereka igazi kánikulát hozott Somogy vármegyébe. Szombaton a napsütésé volt a főszerep, a hőmérő higanyszála jóval a megszokott értékek fölé emelkedett, esőre pedig egyáltalán nem kellett számítani. A Balaton-átúszást semmi sem zavarhatta meg.

Koszorus Rita
A Balatont átúszóknak kedvezett a szombati időjárás

Fotó: Mocza Daniel

Olyan idő volt szombaton, amiről álmodtak a Balaton-átúszás szervezői. A reggeli és a hajnali órák is a nyár melegét hozták el, Kaposváron 19 Celsius-fokot mértek, amely kellemes, de a nyár végi időszakhoz képest magasabb hőmérsékletnek számít. A nap folyamán a hőmérséklet tovább emelkedett, elérve a 33 és 35 fok közötti csúcsértékeket. Ez az érték jócskán meghaladja az augusztus közepén szokásos átlagos nappali hőmérsékletet. 

balaton-átúszás
Két halasztás után, fantasztikus időben tempóztak az úszók szombaton a Balaton-átúszáson. Fotó: Böröczky Bulcsú 

Balatonba csábított a forróság

Az időjárási rekordok terén a mai nap eseménytelen volt, hiszen a valaha mért legmagasabb augusztus 9-i hőmérséklet 39,2 Celsius-fok volt, amit 2015-ben Kunmadarason mértek. A fronthatásokra érzékenyek számára jó hír, hogy ma nem kellett frontátvonulásra számítani, így front okozta panaszok sem nehezítették a mindennapokat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint a következő napokban sem várható fronthatás.

A pollenhelyzet azonban nem ilyen kedvező. Bár az időjárás kedvezően befolyásolhatná a pollenkoncentrációt, a parlagfű szezonja már elkezdődött, a pollenkoncentrációja közepes vagy magas szinten van. Emellett a csalánfélék, a libatopfélék és az útifű pollenje is jelentős mennyiségben van jelen a levegőben, ami kellemetlen tüneteket okozhat az allergiások számára. Az egészségügyi határérték felett alakuló ózonkoncentrációra is érdemes figyelni.

 

A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
