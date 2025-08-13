3 órája
Akinek van lehetősége, támadja meg a legközelebbi strandot!
Tovább kényeztet minket a nyár, hiszen fantasztikus strandidő vár ránk a folytatásban. Némileg fokozódik a meleg, de még mindig tökéletes időjárás vár ránk ahhoz, hogy szó szerint felhőtlenül töltsük a napot a vízparton, akár a Balatonnál. Van is pár tippünk arra, hogy mit érdemes ilyenkor csinálni!
Az időjárás most nem kedvez a Balatonnak, egyre csökken a vízszint
Fotó: Krausz Andrea
Somogy vármegyében túlnyomóan derült, száraz idő várható. A hajnali órákban 17 Celsius-fok körül alakulnak a minimumok, míg a délutáni csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot is térségünkben. A Balaton partján hasonló hőmérsékleti értékekre lehet számítani.
Szerdán a Balaton környezetében is 17 fok körüli minimum és 30 fokos maximum várható napközben. A szél északnyugati irányból fúj, mérsékelt, 10–15 km/h sebességgel, ami enyhe légmozgást eredményez, különösen a délutáni órákban. Csapadék nem várható, a levegő páratartalma alacsony marad, így a napos idő kedvez a szabadtéri programoknak.
Az UV-sugárzás országszerte erős lesz, különösen 11 és 16 óra között, amikor az UV-index elérheti a 7-es értéket. Ebben az időszakban ajánlott a napvédő krémek használata, a fej védelme kalappal, valamint a szemek védelme napszemüveggel.
Mozogni még a Balatonnál is szabad
Dübörög a pollenszezon, most a parlagfű-allergiások retteghetnek, ugyanis tovább nő a virágpor jelenléte a levegőben, kellemetlen tüneteket okozva ezzel nekik.
Meleg időben sem szabad megfeledkezni az egészséges testmozgásról, de olyan sportokat érdemes választani, amelyek nem terhelik túl a szervezetet, és lehetőség szerint víz vagy árnyék közelében végezhetők. Ilyen az úszás vagy vízi aerobik, a kajakozás, SUP-ozás, jóga, vagy a kerékpározás is. De tudjuk javasolni a tempós sétát, illetve a nordic walkingot. Bármelyik mozgásformát is választjuk mindig legyen nálunk elegendő víz, viseljünk légáteresztő, világos színű ruházatot, és ne feledkezzünk meg a napvédelemről.