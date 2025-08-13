augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

Akinek van lehetősége, támadja meg a legközelebbi strandot!

Tovább kényeztet minket a nyár, hiszen fantasztikus strandidő vár ránk a folytatásban. Némileg fokozódik a meleg, de még mindig tökéletes időjárás vár ránk ahhoz, hogy szó szerint felhőtlenül töltsük a napot a vízparton, akár a Balatonnál. Van is pár tippünk arra, hogy mit érdemes ilyenkor csinálni!

Koszorus Rita
Az időjárás most nem kedvez a Balatonnak, egyre csökken a vízszint

Fotó: Krausz Andrea

Somogy vármegyében túlnyomóan derült, száraz idő várható. A hajnali órákban 17 Celsius-fok körül alakulnak a minimumok, míg a délutáni csúcshőmérséklet elérheti a 30 fokot is térségünkben. A Balaton partján hasonló hőmérsékleti értékekre lehet számítani.

Időjárás, kánikula, Balaton
A Balatonnál jobban ki lehet bírni a meleget. 
Fotó: Krausz Andrea

Szerdán a Balaton környezetében is 17 fok körüli minimum és 30 fokos maximum várható napközben. A szél északnyugati irányból fúj, mérsékelt, 10–15 km/h sebességgel, ami enyhe légmozgást eredményez, különösen a délutáni órákban. Csapadék nem várható, a levegő páratartalma alacsony marad, így a napos idő kedvez a szabadtéri programoknak. 

Az UV-sugárzás országszerte erős lesz, különösen 11 és 16 óra között, amikor az UV-index elérheti a 7-es értéket. Ebben az időszakban ajánlott a napvédő krémek használata, a fej védelme kalappal, valamint a szemek védelme napszemüveggel. 

Mozogni még a Balatonnál is szabad

Dübörög a pollenszezon, most a parlagfű-allergiások retteghetnek, ugyanis tovább nő a virágpor jelenléte a levegőben, kellemetlen tüneteket okozva ezzel nekik. 

Meleg időben sem szabad megfeledkezni az egészséges testmozgásról, de olyan sportokat érdemes választani, amelyek nem terhelik túl a szervezetet, és lehetőség szerint víz vagy árnyék közelében végezhetők. Ilyen az úszás vagy vízi aerobik, a kajakozás, SUP-ozás, jóga, vagy a kerékpározás is. De tudjuk javasolni a tempós sétát, illetve a nordic walkingot. Bármelyik mozgásformát is választjuk mindig legyen nálunk elegendő víz, viseljünk légáteresztő, világos színű ruházatot, és ne feledkezzünk meg a napvédelemről. 

 

