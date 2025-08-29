Felhőszakadás, földindulás – a hétvégén senki ne álljon neki szüretelni

Zápor, zivatar és gomolyfelhők – ezekkel az időjárási körülményekkel kell számolnunk a hétvégén, viszont szeptember első napjára újra napsütést ígérnek az időjósok. Az égszakadás veszélye is fennáll, szombaton több helyen a vármegyében komoly zivatarokra kell számítani.

Felhőszakadás várható a hétvégére

Fotó: Szakony Attila SZA

Felhőszakadás lesz a hétvégén, halaszd el a szüretet

Úgy tűnik vége van a nyárnak, legalább is az időjósok erre készítenek fel minket. A köpönyeg meteorológiai portál szerint szombaton a gyakran erősen gomolyfelhős égből délnyugat felől több hullámban várható zivatar és zápor. Felhőszakadás és jégeső is lehet, így jobb, ha elhalasztjuk a hétvégére tervezett szüretet. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödhet meg. 23 és 30 fok közé esik vissza a hőmérséklet Somogy vármegyében.

Vasárnap még keleten előfordul zápor, zivatar, míg nyugaton már sok napsütés, tiszta idő ígérkezik. 26-28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár.

A Balaton víze 70 centiméteren áll, a tó hőmérséklete 22 fokos, fürdőzésre még éppen alkalmas lenne, de a szél és a sokszor előforduló zivatar megzavarhatja a csobbanók nyugalmát.

A Dráva barcsi szakasza -138 centiméteres, a víz hőmérséklete 23,2 fokos. Szombatra semmiképp sem javasolt a fürdőzés, a helyeként felélénkülő szél komoly hátráltató tényező lehet úszás közben.

Készüljünk fel a felhőkre, leszakadhat az ég

Fotó: Csudai Sándor

A pollenhelyzet ”csodás”

A parlagfű pollenkoncentrációja extrém magas, így aki erre érzékeny, annak fokozottan oda kell figyelnie. Emellett közepes mennyiségben van jelen a csalánfélék virágpora, míg a pázsitfűfélék, az útifű, a kender- és libatopfélék, valamint az üröm alacsonyabb-közepes szinten terhelik a levegőt. A gombaspórák, különösen az Alternaria, magas koncentrációban fordulnak elő, ami szintén erősítheti az allergiás panaszokat.

A felhők alatt is növekszik a parlagfű

Forrás: Mogyorósi Zsolt Pipó

Hétfőre visszatér a kellemes, napsütéses idő

Hétfőn, a tanév első napján napos időre van kilátás, a gomolyokból legfeljebb keleten, északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar. A Dunántúlon feltámad a déli-délnyugati szél. A kora reggeli 12-18 fokról délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Kedden nyugat felől újabb front érkezhet záporokkal, zivatarokkal.