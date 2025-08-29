augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Leszakad az ég

1 órája

Felhőszakadás, földindulás – a hétvégén senki ne álljon neki szüretelni

Címkék#szél#hőmérséklet#zápor zivatar#front#pollenhelyzet#víz#nap

Nem lesz kegyes hozzánk az időjárás a nyár utolsó napjaiban. Felhőszakadás hoz sok-sok zivatart a hétvégén.

Dombi Regina
Felhőszakadás, földindulás – a hétvégén senki ne álljon neki szüretelni

Felhőszakadás várható a hétvégén

Fotó: Szakony Attila/illusztráció

Zápor, zivatar és gomolyfelhők – ezekkel az időjárási körülményekkel kell számolnunk a hétvégén, viszont szeptember első napjára újra napsütést ígérnek az időjósok. Az égszakadás veszélye is fennáll, szombaton több helyen a vármegyében komoly zivatarokra kell számítani.

felhőszakadás
Felhőszakadás várható a hétvégére
Fotó: Szakony Attila SZA

Felhőszakadás lesz a hétvégén, halaszd el a szüretet

Úgy tűnik vége van a nyárnak, legalább is az időjósok erre készítenek fel minket. A köpönyeg meteorológiai portál szerint szombaton a gyakran erősen gomolyfelhős égből délnyugat felől több hullámban várható zivatar és zápor. Felhőszakadás és jégeső is lehet, így jobb, ha elhalasztjuk a hétvégére tervezett szüretet. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél erősödhet meg. 23 és 30 fok közé esik vissza a hőmérséklet Somogy vármegyében.

Vasárnap még keleten előfordul zápor, zivatar, míg nyugaton már sok napsütés, tiszta idő ígérkezik. 26-28 fok körüli, mérsékelten meleg idővel búcsúzik a nyár.

A Balaton víze 70 centiméteren áll, a tó hőmérséklete 22 fokos, fürdőzésre még éppen alkalmas lenne, de a szél és a sokszor előforduló zivatar megzavarhatja a csobbanók nyugalmát. 

A Dráva barcsi szakasza -138 centiméteres, a víz hőmérséklete 23,2 fokos. Szombatra semmiképp sem javasolt a fürdőzés, a helyeként felélénkülő szél komoly hátráltató tényező lehet úszás közben.

időjárás, eső, esernyő
Készüljünk fel a felhőkre, leszakadhat az ég
Fotó: Csudai Sándor

A pollenhelyzet ”csodás” 

A parlagfű pollenkoncentrációja extrém magas, így aki erre érzékeny, annak fokozottan oda kell figyelnie. Emellett közepes mennyiségben van jelen a csalánfélék virágpora, míg a pázsitfűfélék, az útifű, a kender- és libatopfélék, valamint az üröm alacsonyabb-közepes szinten terhelik a levegőt. A gombaspórák, különösen az Alternaria, magas koncentrációban fordulnak elő, ami szintén erősítheti az allergiás panaszokat.

Parlagfű9
A felhők alatt is növekszik a parlagfű
Forrás: Mogyorósi Zsolt Pipó

Hétfőre visszatér a kellemes, napsütéses idő

Hétfőn, a tanév első napján napos időre van kilátás, a gomolyokból legfeljebb keleten, északkeleten alakulhat ki egy-egy zápor, zivatar. A Dunántúlon feltámad a déli-délnyugati szél. A kora reggeli 12-18 fokról délutánra 26 és 32 fok közé melegszik a levegő. Kedden nyugat felől újabb front érkezhet záporokkal, zivatarokkal.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu