Holnaptól ismét kánikula, ekkor vet véget a hőségnek az orkán erejű széllel kísért vihar

Búcsút mondhatunk az esőnek, hétfőn visszatér a nyár

Fotó: Krausz Andrea

A pára és köd feloszlása után hétfőn délelőttől már sokat süt a nap. A déli, délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon élénkül meg. Intenzíven melegszik az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű.

Kedden változóan gomolyfelhős, napos idő várható, az esti óráktól helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati szél élénk marad. A hajnali órákra 16-18 fok közé hűl a levegő, ám a nappali hőmérsékletek 29-31 fok között alakulnak. Kedd este aztán érkezik a nyárzáró vihar, az Astromet számításai szerint orkán erejű szél is várható! Fontos, hogy a heves viharok éjjel folyamán, tehát nem szerda délelőtt érkeznek, ahogy azt korábban jelezték. De szerdán is valószínűleg lesz ráadás. Asztrometeorológiai oldalról valós a kockázat a károkozásokra, írták.

Szerdán aztán egy gyenge hidegfront miatt elszórtan fordulnak elő záporok, és megerősödik az ÉNy-i szél is. 26 fok köré eshet vissza a hőmérséklet.