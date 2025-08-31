augusztus 31., vasárnap

Holnaptól ismét kánikula, ekkor vet véget a hőségnek az orkán erejű széllel kísért vihar

Címkék#csapadékhullám#orkán#nyár#vihar

Ennyi eső után kétkedve fogadjuk, de visszatérhet a kánikula. Hihetetlen, de hétfőn és kedden érkezik a hőség.

Hétfőn már elcsendesedik időjárásunk a vasárnapi csapadékhullám után.

Hétfőn búcsút mondhatunk a napsütésnek Fotó: Krausz Andrea
Búcsút mondhatunk az esőnek, hétfőn visszatér a nyár
Fotó: Krausz Andrea

Hétfőn visszatérhet a nyár

A pára és köd feloszlása után hétfőn délelőttől már sokat süt a nap. A déli, délnyugati szél elsősorban a Dunántúlon élénkül meg. Intenzíven melegszik az idő, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 32 fok között valószínű.

Kedden változóan gomolyfelhős, napos idő várható, az esti óráktól helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati szél élénk marad. A hajnali órákra 16-18 fok közé hűl a levegő, ám a nappali hőmérsékletek 29-31 fok között alakulnak. Kedd este aztán érkezik a nyárzáró vihar, az Astromet számításai szerint orkán erejű szél is várható! Fontos, hogy a heves viharok éjjel folyamán, tehát nem szerda délelőtt érkeznek, ahogy azt korábban jelezték. De szerdán is valószínűleg lesz ráadás. Asztrometeorológiai oldalról valós a kockázat a károkozásokra, írták.
Szerdán aztán egy gyenge hidegfront miatt elszórtan fordulnak elő záporok, és megerősödik az ÉNy-i szél is. 26 fok köré eshet vissza a hőmérséklet.

 

 

 

