Nem lennénk most a frontérzékenyek helyében, jégeső váltja a hőséget, vágtat felénk a hidegfront

Közeleg a frontrendszer, ezért ma már labilissá válik a légkör. Ma nap közben még marad a kánikula, de délután már előfordulhat zápor, zivatar. A hétvége időjárását a hullámzó hidegfront alakítja, többfelé és több alkalommal várható zápor, zivatar. A gyakran erősen gomolyfelhős égből délnyugat felől több hullámban várható zivatar, zápor. Felhőszakadás és jégeső is lehet.

A műholdképen már kiválóan kivehető a tőlünk nyugatra lévő hidegfront előtti Máltától, Szicíliától egészen Litvániáig érő "porfolyosó"

Megnyílt a porfolyosó, közelít a hidegfront

A HungaroMet Facebook oldalán közzé tett ma reggeli műholdképen az alacsony napállásnak köszönhetően már kiválóan kivehető a tőlünk nyugatra lévő hidegfront előtti Máltától, Szicíliától egészen Litvániáig érő "porfolyosó". Emiatt ma a naposabb tájakon is szűrtebb napsütésre, és színesebb naplementére számíthatunk, és ez a nagy mennyiségű sivatagi por már arra is "jó", hogy némileg visszafogja a nappali felmelegedést, de így is többnyire 32 és 37 fok közötti maximumok várhatóak.

A porfolyosónak köszönhetően ma még színesebb naplementére számíthatunk

Forrás: HungaroMet

Késő délutánig, estig inkább csak kevés helyen lehet zápor, zivatar, ekkortól azonban már megszaporodhatnak a csapadékgócok. A délies szél többfelé megélénkül, olykor megerősödhet, a zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 31 és 37 fok között alakul. Késő estére 18 és 29 fok közötti értékekre számíthatunk.