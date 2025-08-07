Egy gyenge zápor még befigyelhet, de jön a lassú hőség

Az augusztusi hőség itt áll a kapuk előtt, de még a hidegfronttal vagyunk elfoglalva. Csütörtökön reggel, délelőtt egyre inkább a keleti és déli vármegyékben fordulhat még elő elszórtan csapadék, majd délelőttől kezdve arrafelé is napos, gomolyfelhős időre számíthatunk, és a déli óráktól már csak néhol lehet kisebb záporeső.

Hőség előtt állunk a Balatonnál is

Nyakunkon a hőség, viszlát hidegfront

Az északnyugatira forduló szél egyre nagyobb területen megélénkül, többfelé meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű. Késő estére 16 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet.

Csütörtökön napközben az ország nagyobb részén csupán kevés fátyol- és gomolyfelhő lesz az égen, de délen, délkeleten eleinte még több fátyolfelhő szűri a napsütést. Csapadék nem hull.