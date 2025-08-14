Tombol és egyre elviselhetetlenebbé válik a hőség, alig van menedék

Egyre elviselhetetlenebbé válik a hőség, alig van menedék, és ez így lesz a hétvégén is. Folytatódik az afrikai eredetű, brutálisan meleg levegő beáramlása a Kárpát-medencébe, pénteken egyre többfelé 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. A következő napokban tovább fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérsékletek már Somogyban is elérhetik a 37-38 fokot.

Hőségtippek Somogyra

Fotó: Pesti Tamás

A hőség tovább tombol

Pénteken továbbra is a napsütésé lesz a főszerep időjárásunkban. A délkeleti szél kissé megélénkül. A hajnali órákra 18-20 fok közé hűl a levegő. A nappali hőmérsékletek 36-38 fok között alakulnak.