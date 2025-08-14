augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

55 perce

Tombol és egyre elviselhetetlenebbé válik a hőség, alig van menedék

Címkék#Kárpát-medence#délkeleti#főszerep

Tovább sorakoznak a kemény kánikulai napok. Egyre elviselhetetlenebbé válik a hőség, alig van menedék.

Kovács Gábor László
Tombol és egyre elviselhetetlenebbé válik a hőség, alig van menedék

Fotó: Frank Yvette

Egyre elviselhetetlenebbé válik a hőség, alig van menedék, és ez így lesz a hétvégén is. Folytatódik az afrikai eredetű, brutálisan meleg levegő beáramlása a Kárpát-medencébe, pénteken egyre többfelé 35 fok fölé emelkedik a hőmérséklet. A következő napokban tovább fokozódik a hőség, a legmagasabb nappali hőmérsékletek már Somogyban is elérhetik a 37-38 fokot. 

Hőségtippek Somogyra Fotó: Pesti Tamás
Hőségtippek Somogyra 
Fotó: Pesti Tamás

A hőség tovább tombol 

Pénteken továbbra is a napsütésé lesz a főszerep időjárásunkban. A délkeleti szél kissé megélénkül. A hajnali órákra 18-20 fok közé hűl a levegő. A nappali hőmérsékletek 36-38 fok között alakulnak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A SONLINE kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu