3 órája

Hőség: iszonyatosan forró napok várnak ránk

Harsányi Miklós
Szél fútta táj

Forrás: MW

Somogyban csütörtökön és pénteken tovább fokozódik a hőség és mérséklődik az éjszakai felfrissülés. Egyre nagyobb területen és egyre több fokkal emelkedik 35 fok fölé a nappali maximum hőmérséklet.

– A déli, délkeleti országrészben várható a legmelegebb – közölte az eumet.hu. – Az éjszakai felfrissülés tovább mérséklődésével együtt a napi középhőmérséklet is egyre többfelé várható 26-28 fok fölé. Általában derült, felhőtlen égbolt lesz a jellemző, de időnkénti, gyenge fátyol- és gomolyfelhősödések is előfordulhatnak már.
Többségében gyenge, a déli országrészben olykor kissé élénkebb dél-keleti irányú légmozgás várható. Csapadék előfordulásának esélye továbbra is minimális.

A jellemző hőmérséklet átlaga: csütörtök reggel 16 Celsius fok, csütörtök délután 34, péntek reggel 18 fok körül alakul.

 

