Megperzselődünk a napon: nem tágít a hőség, messze a felfrissülés

A hőség nem adja alább, és nem tágít egy tapodtat sem, vagyis továbbra is a tartósságra kell felkészülnünk, ami nem rossz hír a nyaralóknak.

Hőségtől szenvedünk Fotó: Nemeth Andras Peter

A hőség marad a nyakunkon

Továbbra is derült, napos, száraz idő várható, legfeljebb helyenként képződhet kevés gomolyfelhő. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás is. A legmagasabb nappali hőmérséklet 33, 38 fok között várható, és egyre kúszik felfelé a hőmérő higanyszála.

A hőség miatt többeknél jelentkezhet fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, fáradékonyság. A Dél-Dunántúlon nagyon erős, 7,1-es erősségű, az országban legmagasabb értékben lesz az UV-sugárzás. pokban azonban várhatóan egyre több helyen éri el a magas szintet. A hét második felében az Alföldön és a főváros környezetében már nagyon magas koncentráció is előfordulhat.